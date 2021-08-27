Dengesini kaybedip otomobile çarpan engelli gencin darp edildiği iddiası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde akülü tekerlekli sandalye ile dengesini kaybederek otomobile çarpan 17 yaşındaki engelli İsmet Canfer'in araç sahibi tarafından darp edildiği iddia edilirken, Canfer ailesi şahıstan şikayetçi olduOlay, Menteşe ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde meydana geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde akülü tekerlekli sandalye ile dengesini kaybederek otomobile çarpan 17 yaşındaki engelli İsmet Canfer'in araç sahibi tarafından darp edildiği iddia edilirken, Canfer ailesi şahıstan şikayetçi oldu

Olay, Menteşe ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Küçük Kuyucak mevkiinde 17 yaşındaki engelli İsmet Canfer, akülü tekerlekli sandalyesinin hakimiyetini kaybederek mahalleye gelen F.Y.'nin aracına çarptı. O anda sinirlenerek aracından inen F.Y. iddiaya göre engelli gence tokat attı. Yaşanan olay üzerine Canfer ailesi emniyete giderek F.Y.'den şikayetçi oldu.

Engelli İsmet Canfer, "Mahallemize birisini ziyarete gelmiş. Evin girişine aracını park etmiş. Ben de akülü tekerlekli sandalyem ile geçerken dengemi kaybettim ve aracı yanlışlıkla çizdim. Adam araçta oturuyormuş. Otomobilinden inip bana tokat attı. Darp raporu alıp şikayetçi olduk" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı