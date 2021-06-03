Demre'de 10 köpek zehirlenerek öldürüldü
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Demre'de 10 köpek zehirlenerek öldürüldü

Demre'de 10 köpek zehirlenerek öldürüldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki üç sahil bölgesinde 10 köpek ölü bulundu.

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki üç sahil bölgesinde 10 köpek ölü bulundu. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, köpeklerin zehirlendiğini öne sürerek, "Hepsi belediyemizin takibinde olan, bakımları, aşıları yapılan köpekler. Suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Demre'nin Sülüklü, Kömürlük ve Taşdibi sahillerinde dün gece köpek ölüleri olduğu ihbarı üzerine ilçe belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Demre Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Dilek Bolat ve veteriner teknikeri Ömer Kocagöz, bölgede yaptıkları araştırmada ölü 10 köpek tespit etti. Köpekler, gömülmeleri için bulundukları yerden alındı. Köpeklerin zirai ilaçla zehirlendiği tahmin edilirken, ölü köpek sayının artmasından endişe ediliyor.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Zehirlenen köpeklerin hepsi belediyemizin takibinde olan, bakımları, aşıları yapılan köpekler. Ekiplerimiz ve gönüllüler tarafından düzenli besleniyorlar. Öyle bir olay ki aklım almıyor. Dün sahilde kamp yapan bazı kişiler, sokak köpeklerinden rahatsız oldukları konusunda şikayete geldi. Gece köpekler zehirlendi. Belediye olarak suç duyurusunda bulunacağız. Kameralar incelensin. Bu köpeklerin hepsi kısırlaştırılarak doğal ortama bırakılmış köpekler. Bu olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.


Demre'de 10 köpek zehirlenerek öldürüldü
Demre'de 10 köpek zehirlenerek öldürüldü
Demre'de 10 köpek zehirlenerek öldürüldü
Demre'de 10 köpek zehirlenerek öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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