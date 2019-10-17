Demokrat liderler: Trump Suriye toplantısında sinir krizi geçirdi, biz de toplantıyı terk ettik

17.10.2019 02:38

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'nin önde gelen isimleriyle Beyaz Saray'da Suriye'deki askerlerin çekilmesi ve gelinen son durumu ele aldığı toplantıya katılan Demokratlar, kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle toplantıyı terk etti.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, toplantıda "sinir krizi geçirdiğini" söyledikleri Trump'ın kendisine hakaret ettiğini söyledi. Buna tepki olarak Demokratlar toplantıyı terk etti.

Toplantıya Demokrat Parti'den Pelosi'nin yanı sıra Temsilciler Meclisi Çoğunluk lideri Steny Hoyer ve Senato Azınlık lideri Chuck Schumer de katıldı.

Demokratlar, çıkışta gazetecilere yaptıkları açıklamada, toplantı sırasında Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde Suriye'den asker çekilmesini kınayan ve bağlayıcılığı olmayan karar tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdiğini ve durumu kişiselleştirerek, hakaretlerde bulunmaya başladığını söyledi.

Schumer, "(Trump), Temsilciler Meclisi Başkanı başta olmak üzere herkese hakaret etti… (Pelosi), sakinliğini bozmazken, Trump kendisinin üçüncü sınıf politikacı olduğunu söyledi. Ayrıca, IŞİD üyeleri arasında komünistlerin olduğunu ve biz Demokratların bunu seveceğimizi belirtti. Bu bir diyalogdan çok, gerçeklere dayanmayan çirkin bir sataşmaydı" dedi.

Pelosi, Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamadan çıkan sonuçtan dolayı "çok sarsılmış" olduğunu belirtti.

Pelosi, "Üzülerek söylüyorum ki, toplantıda, Başkan'ın sinir krizi geçirdiğine tanık olduk.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Trump'ın Suriye'den asker çekmesini kınayan ve Türkiye'ye ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı, 60'a karşı 354 oyla kabul edildi. Demokratlar tarafından sunulan tasarıya, 129 Cumhuriyetçi üye de destek verdi.

ABD'de Kongre'nin geçirdiği karar tasarılarının bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak belli bir konuda Kongre'de oluşan genel eğilimi ve görüş birliğini yansıtması açısından siyaseten önemli bir araç olarak kabul ediliyor.

ABD basını, bu kararın kabul edilmesinin başkanlık tarihinin en ciddi dış politika krizlerinden birini yaşayan Trump'ın karşılaştığı önemli bir darbe olarak nitelendirdi.

Trump: Tedirgin Nancy'nin çılgın sinir krizi

Beyaz Saray ise Demokratların anlattıklarının doğru olmadığını, sinir krizi geçirenin Pelosi olduğunu söyledi.

Trump, attığı Twitter mesajında, "Tedirgin Nancy'nin çılgın sinir krizi" metniyle bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta, Pelosi'nin toplantı odasında ayakta durup, parmağını uzatarak Trump'a bir şeyler söylediği görülüyor. Aynı fotoğraf, Pelosi'nin Twitter profilinin üst kısmında da yer alıyor.

Trump daha sonra bir Twitter mesajı daha atarak, "Hiçbir şey yapmayan Demokratlar Pelosi ve Schumer, Kabine Odası'ndaki toplantıyı terk etti!" yazdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da Trump'ın bugünkü toplantıda "dengeli ve kararlı" davrandığını söyledi.

Grisham, "Demokratik 'liderlik' toplantıyı terk edip, kameralar karşısında ağlamayı tercih ederken, geri kalan herkes ülkesi için çalışıyordu" dedi.