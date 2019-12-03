: Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır

03.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:32

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlandığını dün kişisel Twitter hesabından duyuran Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, 26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş'ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sn. Abdullah Zeydan yapmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklama sonrası da HDP'ye oy veren birçok Twitter kullanıcısı Demirtaş'ın rahatsızlığından haberi olmayan HDP'ye ağır eleştirilerde bulunmuştu.

PERVİN BULDAN, ELEŞTİRİLERE GRUP TOPLANTISINDA YANIT VERDİ

Eleştiriler sonrası ise partisinin grup toplantısında açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı olan şu anda cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yaşadığı sağlık problemini cezaevine giden partililerle paylaşmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?



Selahattin Demirtaş'ın kız kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş'ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sayın Abdullah Zeydan yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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