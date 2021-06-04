Demirkent Mahallesinin Su Sorunu Çözüme Kavuşturuldu
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Demirkent Mahallesinin Su Sorunu Çözüme Kavuşturuldu

Demirkent Mahallesinin Su Sorunu Çözüme Kavuşturuldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Demirkent Mahallesinin Su Sorunu Çözüme KavuşturulduErzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Demirkent Mahallesinde sondaj çalışması yaparak mahalle sakinlerinin yaşadığı su problemini çözüme kavuşturdu.

Demirkent Mahallesinin Su Sorunu Çözüme Kavuşturuldu

Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Demirkent Mahallesinde sondaj çalışması yaparak mahalle sakinlerinin yaşadığı su problemini çözüme kavuşturdu.

Mahallede su basıncının yeterli olamamasından dolayı 3 ve 4. Katlara suyun zaman zaman ulaştırılamaması ve mevcut suların kireçli olduğu dolayısıyla Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede bir sondaj çalışması yapılarak yeni bir içme suyu kaynağı bölgeye kazandırıldı. Saniyede 30 Litre debiye sahip olan su kaynağı 1000 tonluk bir su deposundan su şebekesine veriliyor. Böylece hem 3 ve 4. Katlarda yaşanan su problemi giderilmiş oldu hem de kireç oranı ciddi derecede azaltılarak insan sağlığına uygun bir orana düşürülmüş oldu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Belediye Başkan yardımcısı İkram Çamur ile birlikte sondaj çalışması yapılan bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Aksun sondaj çalışması yapılan bölgeye ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında Su ve Kanalizasyon Müdürü Bahattin Kalkan'dan bilgi aldı. Daha sonra konu hakkında bir açıklama yapan Başkan Aksun; "Demirkent yerleşkemizin bulunduğu alandayız. Demirkent'teki su problemimizle ilgili geldiğimiz günden beri hemşehrilerimizin kireçle ilgili şikayetleri olduğu 4. Katlara suyun çıkmadığını gördüğümüzde buraya bir çözüm üretmek için değerli ekibimizle birlikte neler yapabiliriz diye baktık ve çok şükür bugün suyu akıtmaya başladık. Saniyede 30 Litre su, toplamda 20bin kişiyi besleyecek bir su kaynağına ulaşmış bulunduk. Bu kaynağımızı şimdi 1000 tonluk depomuza aktararak Demirkent beldemizi hem beslemiş hem de kireçli suya artık bir son vermiş olacağız buradan arta kalan su diğer beldelerimize de destek olmuş olacak. Şimdiden bütün hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle iyi ki varsınız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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