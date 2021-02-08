Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 8 Şubat konukları kimler? 8 Şubat 2021 Pazartesi STAR TV Canlı İzle! İsmail Özkan kimdir?

Dizi müziklerinde seslendirdiği şarkılar ile tanınan başarılı isim İsmail Özkan bugün yayınlanacak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu. 8 Şubat 2021 Pazartesi STAR TV Canlı İzle! İsmail Özkan kimdir?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI KİMLER?

Ayşe Ekiz,

İsmail Özkan

İSMAİL ÖZKAN KİMDİR?

1977 doğumlu, aslen Balıkesirli sanatçı İsmail Özkan, sahen deneyimini Barış Manço'nun 7'den 77'ye isimli programı gerçekleştiğini dile getiren getirdi.Lise eğitiminin ardından Diş Hekimliğini kazanmış ancak gönlünde müzik olması nedeni ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Bir sene İTÜ Konservatuvar bölümünde okumuş ardından ablasının da İzmir'de okuması ve ailesininde isteği ile Ege Üniversitesinde Ses eğitimini tamamlamıştır. Birçok dizi müziklerinin sahibi, Özkan, Hırsız Polis dizisinin müziklerini seslendirdi.