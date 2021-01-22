Demet Şener'in kızı İrem Kutluay kimdir? İrem Kutluay kaç yaşında? Demet Şener kimdir?

1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. olan Demet Şener paylaşımları ile dikkat çekiyor. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay kimdir? İrem Kutluay kaç yaşında?

11 yıllık evliliğinden 2 çocuğu bulunan Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekmeyi başardı.Ömer ve İrem adında iki çocuğu bulunan Demet Şener kimdir? Demet Şener'in kızı İrem Kutluay kimdir?

DEMET ŞENER

Oyuncu, manken Demet Şener, Beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu "Kahpe Bizans" filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen "Asansör" filminde Arzu Yanardağ, Emre Altuğ, Cem Özer, Mustafa Uğurlu ve Funda Barın gibi oyuncuların yanında yer aldı. 2000 yılında vizyona giren ve Ömer Uğur'un yönettiği film "Hemşo"'da ise Mehmet Ali Erbil, Okan Bayülgen, Özlem Yıldız, Sümer Tilmaç ve Yılmaz Köksal'la beraber rol aldı.

İREM KUTLUAY KİMDİR?

Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinden beri evli olduğu milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliğini sonlandırdılar. İrem (d. 12 Haziran 2006 ) adında kızı ve Ömer (d. 27 Mart 2009) adında oğlu vardır. İrem Kutluay, Demet Şener'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile annesi Demet Şener'e benzerliği dikkat çekti.