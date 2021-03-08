Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf geldi

Aşklarıyla 2020'nin son günlerine damga vuran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, aşklarını gizlemeden dolu dizgin yaşamaya başladı. Aşka gelen güzel oyuncu, Instagram hesabından Koç ile bir fotoğrafını paylaştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, birkaç ay önce oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerinin başında özel hayatlarını gizli tutmak isteyen çift, artık kendilerini gizlememeye başladı.

GÜNEŞ VE ÖPÜCÜK EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Daha önce Instagram hesabından sevgilisiyle diz dize çektirdiği fotoğrafı paylaşan Demet Özdemir, bu sefer de sevgilisiyle selfie yaptığı pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da 12,5 milyon takipçisi bulunan Özdemir, paylaşımına güneş ve öpücük emojisi koydu.

Ünlü çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Kısa sürede 800 binden fazla beğeni alan paylaşıma 'uyumlu ikili' yorumları yapıldı. Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un birlikteliği 2020'nin son günlerinde ortaya çıkmış Çeşme tatiliyle de belgelenmişti.