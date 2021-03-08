Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf geldi

08.03.2021 08:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:04
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf geldi

Aşklarıyla 2020'nin son günlerine damga vuran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, aşklarını gizlemeden dolu dizgin yaşamaya başladı. Aşka gelen güzel oyuncu, Instagram hesabından Koç ile bir fotoğrafını paylaştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, birkaç ay önce oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerinin başında özel hayatlarını gizli tutmak isteyen çift, artık kendilerini gizlememeye başladı.

GÜNEŞ VE ÖPÜCÜK EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Daha önce Instagram hesabından sevgilisiyle diz dize çektirdiği fotoğrafı paylaşan Demet Özdemir, bu sefer de sevgilisiyle selfie yaptığı pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da 12,5 milyon takipçisi bulunan Özdemir, paylaşımına güneş ve öpücük emojisi koydu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf! 'Uyumlu ikili'

Ünlü çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Kısa sürede 800 binden fazla beğeni alan paylaşıma 'uyumlu ikili' yorumları yapıldı. Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un birlikteliği 2020'nin son günlerinde ortaya çıkmış Çeşme tatiliyle de belgelenmişti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Nikol Paşinyan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Müslüm Gürses Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Halis Özkahya Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf geldi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 09:05:00. #1.14#
title