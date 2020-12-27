Demet Akbağ rol aldığı '9 Kere Leyla' filmine sahip çıktı! Severek oynadım...
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Demet Akbağ rol aldığı '9 Kere Leyla' filmine sahip çıktı! Severek oynadım...

27.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:44
Demet Akbağ rol aldığı '9 Kere Leyla' filmine sahip çıktı! Severek oynadım...

BEKLENTİLERİ KARŞILAMADIBaşrollerini Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu'nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Ezel Akay'ın oturduğu "9 Kere Leyla" dev kadrosuna rağmen beklentileri karşılamamış, hem sinema yazarları hem de izleyiciler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Başrollerini Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu'nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Ezel Akay'ın oturduğu "9 Kere Leyla" dev kadrosuna rağmen beklentileri karşılamamış, hem sinema yazarları hem de izleyiciler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. "9 Kere Leyla"ya Demet Akbağ sahip çıktı.

SEVEREK OYNADIM

Geçen cuma Nişantaşı'nda görüntülenen Demet Akbağ, filme yönelik olumsuz eleştiriler hatırlatılınca şöyle konuştu: "Ben yaptığım her işin arkasındayım. Bugüne kadar hiçbir işimden pişmanlık duymadım, bu filmden de pişman değilim. Her film ya da dizi beğenilecek diye bir şey yok. Ben bu filmde severek oynadım."

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 14:10:53. #1.15#
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