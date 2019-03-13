Demet Akbağ'ın Eşinin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazasında Detaylar Ortaya Çıktı

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın da içerisinde bulunduğu araç, saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında kaza yaptı.

Çika'nın dün sabah saatlerinde havayolu ile İzmir'e gelmek istediği ancak uçağı kaçırdığı ortaya çıktı.

BARİYERE ÇARPARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir'e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-Up ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı.

Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick-Up, ardından şarampole yuvarlandı.

EMNİYET KEMERİ TAKILI OLMADIĞI İÇİN ARAÇTAN FIRLADI

Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan Zafer Çıka, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

SABAH UÇAĞINI KAÇIRMIŞ

Kaza ile ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Aracı Muammer Renda'nın kullandığı kesinlik kazanırken, Zafer Çika'nın İstanbul'dan sabah saatlerinde İzmir'e gelmeyi planladığı uçağı kaçırdığı için saat 17.00'de kente geldikten sonra Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

İŞ VE SANAT CAMİASI HASTANEYE KOŞTU

Kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna başta olmak üzere futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.