Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesinde, Çileden Çıkaran Anlar
Sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine gelen ünlüleri görmek için korkuluklara tırmanan vatandaşlar pes dedirtti.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikap kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanacağı camiye getirildi.
ÜNLÜLERİ GÖRMEK İÇİN KORKULUKLARA TIRMANDILAR
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenaze törenine gelen ünlüleri görmek için vatandaşlar da cami avlusunun demir korkuluklarına tırmandı.
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR
Korkuluklara tutunup ünlüleri görmeye çalışanlar, seçebildikleri ünlüleri birbirlerine gösterdi. Kimisi de sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.
YORUMLAR (4)
-
normalde boyle cenazelerde hıc degılde 1 ekıp arabası beklıyor. polıslerde mı ordakı ınsanları uyarmamış.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
inna lillahi ve inna ileyhi raciun. hepimiz ölecez hazırlık yapmak lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
-
UFA GÖREN MASUM KÖYLÜ GB BİZİM İNSANIMIZCevap Yaz 11 1 Yayından KaldırMİLLİYETÇİ: UFO OLMASIN O DEDİĞİN1 1 Yayından Kaldır