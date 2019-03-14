Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesinde, Çileden Çıkaran Anlar

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesinde, Çileden Çıkaran Anlar

Sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine gelen ünlüleri görmek için korkuluklara tırmanan vatandaşlar pes dedirtti.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikap kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanacağı camiye getirildi.

ÜNLÜLERİ GÖRMEK İÇİN KORKULUKLARA TIRMANDILAR

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenaze törenine gelen ünlüleri görmek için vatandaşlar da cami avlusunun demir korkuluklarına tırmandı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

Korkuluklara tutunup ünlüleri görmeye çalışanlar, seçebildikleri ünlüleri birbirlerine gösterdi. Kimisi de sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

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