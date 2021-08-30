Demet Akbağ: Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar
Demet Akbağ, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında kaldırıldığı hastanede 13 Mart 2019 tarihinde hayatını kaybeden eşi Zafer Çika'nın doğum gününü kutladı.
Demet Akbağ, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında kaldırıldığı hastanede 13 Mart 2019 tarihinde hayatını kaybeden eşi Zafer Çika'nın doğum gününü kutladı.
Akbağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dünyaya gelen Çika'yla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp altına
"Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar" notunu düştü.
Kaynak: Hürriyet