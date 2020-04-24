Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
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Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi

Demet Akalın, koronavirüsün yok edilmesi için vücuda ışın verilmesini ya da dezenfektan enjekte edilmesini öneren Donald Trump'ı eleştirdi.

24.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:23
Demet Akalın, 'Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin' diyen Donald Trump'a tepki gösterdi

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin'i aştı vaka sayısı ise 886 bin 709'a yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump ise, "Vücuda dezenfektan enjekte edilsin" önerisinde bulundu. Donald Trump'ın bu ilginç önerisi kısa sürede tepki çekerken bir eleştiri de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

"BİZDE DENENDİ, OLMUYOR"

Gündemle alakalı yaptığı eleştirilerle sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Trump'ın tepki çeken sözleri için Twitter hesabından paylaşım yaparak "Konuşmaları için bilim danışmanları ne yapıyor Allah aşkına? Yine mutsuz kalktım bak, şu an güldüm he, söyleyin bizde denendi, ıhhgg olmuyor" dedi.

Demet Akalın, 'Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin' diyen Donald Trump'a tepki gösterdi

VÜCUDA DEZENFEKTAN ENJEKTE EDİLMESİNİ ÖNERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında; yapılan araştırmaların yeni tip koronavirüsün sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek vücuda ışın verilmesi ya da vücuda dezenfektanların enjekte edilmesini önerisinde bulundu.

Demet Akalın, 'Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin' diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
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