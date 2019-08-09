Demet Akalın, takma kirpikleriyle sosyal medyanın diline düştü

Demet Akalın, takma kirpikleriyle sosyal medyanın diline düştü

Şarkıcı Demet Akalın'ın takma kirpiklerini gören takipçileri, esprili yorum yapmaktan kendilerini alamadılar.

09.08.2019 13:37
Demet Akalın, takma kirpikleriyle sosyal medyanın diline düştü

Son dönemde Rapçiler arasındakli polemikle gündeme gelen Demet Akalın, bu kez da takma kirpikleriyle sosyal medyanın diline düştü.

TAKMA KİRPİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Makyajı en yoğun kullanan ve kendine yakıştıran ünlülerden olan Demet Akalın'ın olmazsa olmazı takma kirpikleri, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

"ABLA UZUNLAR AÇIK KALMIŞ"

Akalın'ın takma kirpiklerini gören takipçiler, "Abla uzunlar açık kalmış, Göz tentesi, Gözlerini hızlıca kırpsa bütün ülke serinler" gibi yorumları okuyanları kahkahaya boğdu.

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