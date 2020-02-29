Demet Akalın, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaşan Şeyma Subaşı'ya tepki gösterdi: El insaf
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından İdlib'deki saldırıda şehit olan 33 askerimizin ardından sevgilisiyle öpüşürken video paylaşan Şeyma Subaşı'ya "Azıcık el insaf ya" diyerek tepki gösterdi.
Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki askerlerimize yönelik yapılan hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından sevgilisiyle sarmaş dolaş hallerini paylaşan Şeyma Subaşı'ya Demet Akalın'dan tepki geldi.
ŞEYMA'NIN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
33 askerimizin şehit edilmesinin ardından pek çok ünlü isim konserlerini iptal etti ve yaşadığı acıları sosyal medya hesaplarından paylaşarak ailelere taziyede bulundu. Şimdilerde sevgilisi ve kızı Melisa ile yurt dışında tatil yapan Şeyma Subaşı ise sosyal medya hesabından sevgilisiyle öpüşürken çektiği anların görüntüsünü paylaştı. Paylaşımı kısa sürede tepki çeken Subaşı, hemen ardından Türk Bayrağı fotoğrafı paylaşarak altına "Başımız sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum, dualarım onlarla. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum" notunu düştü.
"KİMSEYE ZORLA VİCDAN TAKAMIYORSUN"
Sosyal medyada gündeme gelen Şeyma Subaşı'ya bir tepki de sivri diliyle tanınan Demet Akalın'dan geldi. Instagram hesabından sitem eden Akalın, şunları söyledi: "Biz evde yemek yemeye utanırken öpüşürken gezerken story atanlar var... Bugün ki konserimizi iptal ettik demeye bile elim varmadı. İnsanın aklına gelmiyor bunu çok büyük meziyetmiş gibi yazmak bile istemedim... Ne acayip bir dünya hakikaten ya birilerinde ya kalp yok yada Mehmetçiğin adını çocukken bile duymadılar. Kimseye zorla vicdan takamıyorsun ama biraz saygı sizin Paris gezileriniz yada aşk hayatınız istemsiz keşfete düşüyor! Azcık el insaf ya! Azıcık."
33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye, saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. AB, NATO ve ABD yaptığı açıklamada Esed rejiminin saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu.
Haber Videosu: Demet Akalın, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaşan Şeyma Subaşı'ya tepki gösterdi: El insaf
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''Azıcık el insaf ya'' DİYENE BAK SEN BOŞANDIĞI KOCASI İLE AYNI EVDE YAŞIYOR DİNİME KÜFÜR EDEN MÜSLÜMAN OLSA :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şu iki tipi keşke hiç görmesek ikisi de aşırı aşırı iticiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne demiş Alparslan Türkeş MEVZU VATANSA HEPİMİZ ÖLELİM . MEVZU MAKAMSA HEPİNİZ ÖLÜNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Utanmaz askerlerimiz şehit olmuş sen sevgilinle öpüşme resmi koyuyorsunCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Kenar mahallelilerin savaşı...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İyide sanane sen kimsin ki öfkeni kusuyorsun öperse öper avukatı mısın demeeeeeetCevap Yaz 1 17 Yayından Kaldır
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ÖFKE KUSAN KADIN DA ESKİ KOCASI İLE AYNI EVDE YAŞIYOR. AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNECevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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başlayacağım şeymanıza çok ta lazım cehennemin dibine kadar yolu varCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Küçücük çocuğun var milletten utanmıyorsun bari ondan utan kiminle ne halt yiyeceksen ye ama niye bunu herkesle paylaşıyorsun ne olduğunu belirtiyorsun. öğrendi herkes ne olduğunu zaten bunu tekrar tekrar yapmana gerek yok.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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TERBİYESİZ ŞEYMA ANNE OLACAKSIN GENÇ KIZLARA KÖTÜ ÖRNEK OLMA , ÜLKE YASTA BEE SEN NE ALEMDESİNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır