Demet Akalın, MasterChef Kıvanç'a sert çıktı: Pilavcılara kurban ol, saygısız olan sensin

20.11.2019 20:55 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:02

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'MasterChef' dün akşam 50. bölümüyle ekranlara geldi. Dün akşamki bölümde eleme adayları belirlendi. AnkaMall AVM'de yemek pişiren yarışmacılar bu hafta zorlu anlar yaşadı. Takımlar tantuni, mini hamburger, goralı ve krepten oluşan yemeklerin yapımında zamanla yarıştılar.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KIRMIZI TAKIM KAZANDI

Sürenin sonunda yemekler izleyiciler tarafından denendi ve oylandı. Büyük mücadele sonrasında şefler kazanan takımı açıkladı. MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Batuhan'ın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım oldu. Böylece Alican kaptan olduğu ilk dokunulmazlık oyununu kaybetmiş oldu.

CEMRE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

MasterChef Türkiye son bölümde stüdyodaki çekimlerde takım dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bu defa kendi arasında bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Danilo Şef'in tarif ettiği zor bir tatlıyı yapmaya çalışan yarışmacılar oldukça zorlandı. Şeflerin tadımları sonrasında tatlıyı en iyi yapan Cemre bireysel dokunulmazlığı kazandı.

YASİN İLE KIVANÇ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İşte bu anlarda oyunu kaybeden mavi takımın yarışmacıları Kıvanç Ermiş ve Yasin Obuz arasında tartışma yaşandı. Birbirlerini sevmeyen ikili, arasında tansiyon oldukça yükseldi. Bu tartışmaya televizyon başından Demet Akalın da dahil oldu. Kıvanç'ın Yasin'e "pilavcıya bak" demesi, şarkıcıyı çok kızdırdı.

"SEN PİLAVCILARA KURBAN OL"

Akalın o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sen pilavcılara kurban ol, saygısız sensin. Ay nefret!" dedi.