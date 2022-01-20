Demet Akalın, kızı ve Okan Kurt'la TikTok'taki dans akımına uydu - Haberler Magazin
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Demet Akalın, kızı ve Okan Kurt'la TikTok'taki dans akımına uydu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Akalın, 7 yaşındaki kızı Hira ve Okan Kurt ile TikTok'taki dans akımına uydu. Eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşan Akalın, "Evde delirdik" dedi.

Zaman zaman evinden eğlenceli görüntüler paylaşan şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından kızı Hira ve hayat arkadaşı Okan Kurt'la TikTok akımına uyduğu bir videoyu paylaştı.

"EVDE DELİRDİK"

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Akalın, 7 yaşındaki kızı Hira'nın TikTok'taki eğlenceli videolarını paylaşmayı da ihmal etmiyor. Babasıyla sık sık akım olan videoları çeken Hira Kurt, bu sefer annesini de dahil ederek bir dans videosu çekti. Videoyu Twitter hesabından paylaşan Akalın, "Ayy aman evde delirdik" notunu ekledi.

Demet Akalın, kızı ve Okan Kurt'la TikTok'taki dans akımına uydu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Demet Akalın, Okan Kurt, Magazin, Haber

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Yorumlar (1)
SMMM:Çok lazımsınız ya.Gerçekten onca sıkıntının içerisinde bu tür gereksizleri izleyen var mı ? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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