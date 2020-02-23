Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
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Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi

Şarkıcı Demet Akalın, kendisi hakkında 'Teyze' ifadesini kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e göndermede bulundu.

23.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:58
Demet Akalın, kendisine

'nin annesi Havva Öztel, kızıyla ilgili yapılan yorumlara sinirlenip sosyal medyadan yanıt verdi. Genç şarkıcının annesi Öztel, DM'den bir takipçiye sert çıktı.

"DEMET DENEN TEYZE..."

Kızıyla ilgili yapılan yorumlara sinirlenen Öztel açıklamasında "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze şimdi Aynur…" dedi.

Havva Öztel'in bu mesajını gören yaşadığı şaşkınlığı "Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna'nın bundan haberi var mı?" sözleriyle dile getirdi.

Bundan sonra ne olacak?

Aleyna Tilki ile yakın dost olan ve Tilki'yi neredeyse tüm özel günlerine davet eden Akalın'ın bundan sonra nasıl bir tavır takınılacağı merak ediliyor.

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