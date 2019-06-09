Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü: Namusumla oynatmam

Bir Twitter kullanıcısı, Demet Akalın kendisine mesaj atmış gibi photoshop yaptı. Kurgu olduğu anlaşılan mesajda "Fotoğraflarını görüyorum çok yakışıklısın canım. Biz konser için Adana'ya da geleceğiz haberin olsun" yazıyordu.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Demet Akalın kendi ağzından atılmış gibi yayınlanan mesajı görünce açtı ağzını yumdu gözünü.

"NAMUSUMLA DALGA GEÇİRMEM"

Akalın, "Asılıyormuşum bu çocuğa! Ulan yazımla sesimle kıyafetimle her şeyle dalga geçmenize gülerim ama namusumla dalga geçirmem. Savcılığa gidince de aynı delikanlılığı bekliyor avukatım. Sakın şaka yaptımla yırtarım sanma, güzel bir de tazminat davası açacağım sana. Seni terbiyesiz!" dedi.