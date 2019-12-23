: Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a "Geri zekalı" demesi tepki çekti

23.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:34

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında olan şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından yanlışlıkla paylaştığı eşine hakaret ettiği anların geçtiği video ile tepki çekti. Akalın, paylaşımını fark eder etmez hemen kaldırdı.

YANLIŞLIKLA VİDEO PAYLAŞTI

Demet Akalın, 2012 yılında evlendiği Okan Kurt'tan, Kurt'un şirketine haciz geldikten sonra 6 yıllık evliliklerini 11 Eylül 2018'de noktalama kararı almıştı. Olaydan birkaç ay sonra yeniden barışan ikili aşklarına kaldıkları yerden devam etti. Ta ki Akalın'ın yanlışlıkla paylaştığı görüntüye kadar.

"İNSAN GERİ ZEKALI OLUNCA ONU TAVANA ATAR"

Demet Akalın'ın, eşi Okan Kurt'a temizlik talimatları verirken görüldüğü videoda "İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar. Elinle güzelce temizle" şeklinde ifadeler kullandığı dikkat çekti.

VİDEOYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI

Akalın, o anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Videoyu 5 dakika sonra yayından kaldıran Demet Akalın ise video ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Akalın'ın videosunu gören takipçileri "Para bitti; aşk bitti, sevgi bitti" yorumlarını yaptı. Ünlü popçunun, kızının yanında eşine bu şekilde hitap etmesi eleştirilerin hedefi oldu.

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