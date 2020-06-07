Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Şarkıcı Demet Akalın geçen günlerde gittiği bir restoranda gelen hesaba tepki gösterdi. Akalın, iki tavuklu salata, bir gazoz ve bir mücverin 260 lira olduğunu belirterek "Bu böyle gitmez" şeklinde sitem etti.

Şarkıcı Demet Akalın geçen günlerde gittiği bir restoranda gelen hesaba tepki gösterdi. Akalın, iki tavuklu salata, bir gazoz ve bir mücverin 260 lira olduğunu belirterek "Bu böyle gitmez" dedi.

"BÖYLE GİTMEZ"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bodrum'da belirlenen plaj fiyatlarına "Torba halk plajı mis gibi, tertemiz" diyerek tepki gösteren Demet Akalın, bu kez İstanbul'da gelen hesaba tepki gösterdi.Şarkıcı Demet Akalın, gittiği bir kafede ödediği hesaba isyan etti. Sosyal medyadan "Böyle gitmez" dedi.

Demet Akalın, "Bugün bir kafede iki tavuklu salata, bir gazoz ve bir mücver 260 Türk lirası! Böyle giderse... Gitmez" yazdı.