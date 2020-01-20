Demet Akalın, giyim tarzını beğenmediği kadınlara tepki gösterdi: Midem bulanıyor
Kıbrıs konseri öncesi soruları yanıtlayan Demet Akalın, dekolte giydiği için eleştirilen Hadise'ye destek olarak "Ben de zamanında çok giydim. Anne olduktan sonra insan biraz daha dikkat ediyor" dedi. Sivri dilli Akalın, bazı kadınların dekoltelerinin fazla abartılı olduğunu söyleyerek "Midem bulanıyor" dedi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Kıbrıs'taki lüks bir otelde konser verdi. Sahne öncesi muhabirlerle sohbet eden Akalın, son günlerde gündem olan dekolte tartışmasına dahil olarak hemcinslerini kızdıracak açıklamalar yaptı.
HADİSE'YE DESTEK OLDU
Zaman zaman laf atarak atıştığı meslektaşı Hadise'nin sahne kıyafetlerini eleştirenler için söylediği "Edepsizlik sizin kafanızda!" sözü üzerine konuşan Akalın, "Zamanında ben de giydim mayo ve açık şeyler. Bir şey demem hoş olmaz. Hayatına biri girince o minileri giymek zor" dedi.
"BİRKAÇ KADININ GİYİMİNİ GÖRÜNCE MİDEM BULANIYOR"
Sivri diliyle her daim adından söz ettiren Akalın, sözlerine şöyle devam etti: "Popçular değil ama birkaç hatun kötü giyiniyor. Dekolte değil, pornografik yani! Gördüğümde midem bulanıyor."
Sanat camiasında herkesin birbirinin kuyusunu kazdığını söyleyen Akalın, "Hülya Avşar'ın söylediği gibi, sanatçıdan dost olmuyor" şeklinde konuştu.
Haber Videosu: Demet Akalın, giyim tarzını beğenmediği kadınlara tepki gösterdi: Midem bulanıyor
-
Bunun konserine gitmeyin loo :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
hoops nasıl yorumlar lan öyle ağzınızı toplat-yın bakayımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
YILLAR GEÇTİKÇE BU KARI HEP HABER OLMAK İSTİYİ. SİZİN DEVRİNİZ GEÇTİ LOOCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Sende mide var mıydı ki bulansın.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
aynı durum bendede oluyor seni görünceCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
-
Bizim de senden midemiz bulanıyor peki bu nolacak!!!!Cevap Yaz 26 4 Yayından Kaldır
-
Her ŞEY GÜZEL OLACAK.5 8 Yayından Kaldır
-
Sen.sankı.cok.duzgunsunCevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
-
Kendi neydi acaba dekolte denilince aklıma ilk sen geliyorsun demetçim mayo bikiniyle programa çıktın ee gördük..Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
-
Simdi düsünüyorum bu kadinda Mide olmadigina göre, acaba bulanan ne ?Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır