: Demet Akalın, giyim tarzını beğenmediği kadınlara tepki gösterdi: Midem bulanıyor

20.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:08

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Kıbrıs'taki lüks bir otelde konser verdi. Sahne öncesi muhabirlerle sohbet eden Akalın, son günlerde gündem olan dekolte tartışmasına dahil olarak hemcinslerini kızdıracak açıklamalar yaptı.

HADİSE'YE DESTEK OLDU

Zaman zaman laf atarak atıştığı meslektaşı Hadise'nin sahne kıyafetlerini eleştirenler için söylediği "Edepsizlik sizin kafanızda!" sözü üzerine konuşan Akalın, "Zamanında ben de giydim mayo ve açık şeyler. Bir şey demem hoş olmaz. Hayatına biri girince o minileri giymek zor" dedi.

"BİRKAÇ KADININ GİYİMİNİ GÖRÜNCE MİDEM BULANIYOR"

Sivri diliyle her daim adından söz ettiren Akalın, sözlerine şöyle devam etti: "Popçular değil ama birkaç hatun kötü giyiniyor. Dekolte değil, pornografik yani! Gördüğümde midem bulanıyor."

Sanat camiasında herkesin birbirinin kuyusunu kazdığını söyleyen Akalın, "Hülya Avşar'ın söylediği gibi, sanatçıdan dost olmuyor" şeklinde konuştu.

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