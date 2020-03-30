Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor
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Fahrettin Koca, Demet Akalın, Magazin

Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından "Küçük kızım her gece arkadaşlarım ölmeyecek dimi diye ağlıyor" diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi.

30.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:10
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle evinden çıkmayan hayranlarına canlı yayın yaparak konser veren Demet Akalın, yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Akalın son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek müjdeli haberler almak istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN HABERLERE CEVAP VERDİ

Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs verilerinin gerçeği yansıtmadığına ilişkin iddialar dün sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. E-devlette koronavirüs nedeniyle sadece İstanbul'da 20 kişinin hayatını kaybettiği görülürken, Bakan Koca aynı gün için ölü sayısı tüm Türkiye için 16 olarak açıklamıştı. Koca da gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor

"KORKU VE STRES BİTİRDİ BİZİ"

Demet Akalın yapılan bu yalanlama açıklaması üzerinden bir paylaşımda bulunarak "Bizim size inancımız tam! Şu ilacı da bulduk dediğimiz gün yaklaşsın… Gerçekten korku ve stres bitirdi bizi. Küçük kızım her gece 'arkadaşlarım ölmeyecek değil mi diye ağlıyor. Allah yardımcınız olsun hepimizin..." dedi.

Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor

Salgın nedeniyle evinden dışarı çıkmayan Demet Akalın, bu süreçte evlerinden dışarı çıkmayan hayranları için eşi Okan Kurt'la konser vermeye başladı.

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