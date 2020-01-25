Demet Akalın, depremin meydana geldiği Elazığ'a mont ve bot yardımında bulundu

25.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:02

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Elazığ ile Malatya'da yıkım ve ölüme neden olan 6.8'lik deprem sonrası ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları düzenlendi. Kampanyaya son olarak ünlü şarkıcı Demet Akalın katıldı.

MONT VE BOT YARDIMINDA BULUNDU

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları başlatıldı. Depremi öğrenir öğrenmez yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, bununla da yetinmeyerek hemen harekete geçti. Akalın, deprem sonrası zor durumda olan halk için mont ve bot yardımında bulundu.

"UYUYAN DOSTLARIN CANI SAĞ OLSUN"

Yardım için hazırladığı çuvalın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, "Ben kamyonetimi tuttum. Üsküdar Belediyesi'nin TIR'ına teslim ediliyor. Uyuyan dostların canı sağ olsun" notunu düştü.