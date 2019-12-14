Demet Akalın'dan Okan Kurt'a dikkat çeken gönderme: İçimden geldi, senin pek gelmese de
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Demet Akalın'dan Okan Kurt'a dikkat çeken gönderme: İçimden geldi, senin pek gelmese de

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Akalın, bu kez Okan Kurt ile düğün fotoğrafını "İçimden geldi. Senin bu aralar pek gelmese de" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının söz konusu paylaşımı "Okan Kurt'a gönderme yaptı" şeklinde yorumlandı.

14.12.2019 19:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:58
Demet Akalın'dan Okan Kurt'a dikkat çeken gönderme: İçimden geldi, senin pek gelmese de

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve eleştirilerle gündem olan ünlü şarkıcı , bu kez 'u hedef aldı.

Akalın, Okan Kurt ile düğün fotoğrafını paylaşarak altına, "İçimden geldi. Senin bu aralar pek gelmese de" notunu düştü. Söz konusu paylaşım, ünlü şarkıcının hayranları tarafından "Okan Kurt'a gönderme" olarak yorumlandı.

OKAN KURT'TAN CEVAP GECİKMEDİ

Okan Kurt ise Demet Akalın'ın mesajına, "Sen hep aklımdasın aşkım" yorumunu yazarak karşılık verdi.

2012 yılında nikah masasına oturan Demet Akalın ile Okan Kurt, 2018'de sürpriz bir şekilde tek celsede evliliklerini bitirmişti.


Haber Videosu

: Demet Akalın'dan Okan Kurt'a dikkat çeken gönderme: İçimden geldi, senin pek gelmese de
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