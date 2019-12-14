Demet Akalın'dan Okan Kurt'a dikkat çeken gönderme: İçimden geldi, senin pek gelmese de
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Akalın, bu kez Okan Kurt ile düğün fotoğrafını "İçimden geldi. Senin bu aralar pek gelmese de" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının söz konusu paylaşımı "Okan Kurt'a gönderme yaptı" şeklinde yorumlandı.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve eleştirilerle gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez Okan Kurt'u hedef aldı.
Akalın, Okan Kurt ile düğün fotoğrafını paylaşarak altına, "İçimden geldi. Senin bu aralar pek gelmese de" notunu düştü. Söz konusu paylaşım, ünlü şarkıcının hayranları tarafından "Okan Kurt'a gönderme" olarak yorumlandı.
OKAN KURT'TAN CEVAP GECİKMEDİ
Okan Kurt ise Demet Akalın'ın mesajına, "Sen hep aklımdasın aşkım" yorumunu yazarak karşılık verdi.
2012 yılında nikah masasına oturan Demet Akalın ile Okan Kurt, 2018'de sürpriz bir şekilde tek celsede evliliklerini bitirmişti.
Haber Videosu: Demet Akalın'dan Okan Kurt'a dikkat çeken gönderme: İçimden geldi, senin pek gelmese de
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Demet diyince akla bu varlık yerine Demet Sağıroğlu geldiği zamanlar sanat vardıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kadın çok iğrenç neden böyle kırro görgüsüz ya bu basitCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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O kadar güzelsin ki, manzaralar seni seyretsin..Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Klasik demet Akalın hep gündem de kalmak çabası bunlar görgüzüzlük diyince ilk aklıma gelen kişi parasına güveniyor ondan bu cirkeflik.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Boşanınca adamın aklına gelmemiştir Demet aplaaaaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır