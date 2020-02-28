Demet Akalın'dan mültecilerin sınıra gitmesine ilk yorum: İnşallah doğrudur
İdlib'de askerlerimize yapılan hain saldırının ardından Türkiye, AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı alarak kapıları açtı. Bu karar hakkında paylaşım yapan Demet Akalın ise "Her şey bedava! Gidecekler" dedi.
Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki askerlerimize yönelik yapılan hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz de yaralandı. Saldırı sonrası karar veren Türkiye, AB'ye gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı. Bu duruma ilk yorum ise şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.
"HER ŞEY BEDAVA, GİDECEKLER"
Sınır kapılarının açıldığı öğrenen binlerce mülteci, taksi ve otobüslerle Yunanistan ile Bulgaristan'a gidebilmek için harekete geçti. Bu haberler sosyal medyaya düşünce bir takipçisine cevap Demet Akalın, "İnşallah doğrudur" dedi. Akalın aynı kullanıcının "Gidecekler açılırsa" demesinin üzerine ise "Her şey bedava! Gidecekler" yanıtını verdi.
MÜLTECİLER, SINIRA AKIN EDİYOR
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin hemen ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki mülteciler gece saatlerinden itibaren sınır kapılarına ve kaçak geçiş noktalarına akın etti. İstanbul'da yaşayan mülteciler sabahın erken saatlerinden itibaren taksi ve minibüslerle sınır bölgelerine hareket etmeye başladı.
33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye, saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. AB, NATO ve ABD yaptığı açıklamada Esed rejiminin saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu. Esed rejimine verdiği destek ile bilinen Rusya ise "Hava saldırısında Rus uçakları yer almadı" açıklamasını yaptı.
Haber Videosu: Demet Akalın'dan mültecilerin sınıra gitmesine ilk yorum: İnşallah doğrudur
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Yönlerini Suriyeye çevirmek lazım gidip savaşsınlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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GİDİCEKLER DEĞİL GİDECEKLER :))Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Reisi ziyaretinde söyleseydin ya !!Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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şu gidenlere bak . . . !Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sanatçımız bile ne kadar cahil oldugunu gözler önüne seren bir diyalog olmuş . He herşey bedava o yüzden kaçıyorlar medyanın şişrmesinin her zerresine inananlar sosyal medya köleliğinden gerçekleri göremez olmuşlar. Herşey bedava ve etrafımızdaki çogu suriyeli dileniyor yada açlık çekiyor. Her şeyi işinize geldiği gibi yorumluyorsunuz . . Görmek istediklerinizi görüp görmek istemediğinize gözlerinizi kapatıyorsunuz .Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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her şeyleri bedavaydı yediler içtiler ve bu son şehit olayındada arkalarına bakmadan güle oynaya çekip gittiler işte nankörlükte son noktaCevap Yaz 21 4 Yayından Kaldır
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senmi besliyon adamları sanane laCevap Yaz 5 10 Yayından Kaldır
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İnsanlıktan ne kadar uzaklaştık. Kimse evini barkını zaruri bir durum olmazsa bırakmaz. Çoluk çocuk insanlar sefaletin dibini yaşıyor. Maddi durumu iyi olanlar yine iyi bir şekilde hayatlarını sürdürüyor. Olan fakir olanlara oluyor. Üç kuruşa çalıştırılıyorlar, fahiş fiatlarda kira ödüyorlar, tecavüz vs sayamıyorum artık. . .Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Bence de gitsinler . .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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sıra sende bi zahmet byeCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır