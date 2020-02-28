Demet Akalın'dan mültecilerin sınıra gitmesine ilk yorum: İnşallah doğrudur
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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Demet Akalın'dan mültecilerin sınıra gitmesine ilk yorum: İnşallah doğrudur

İdlib'de askerlerimize yapılan hain saldırının ardından Türkiye, AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı alarak kapıları açtı. Bu karar hakkında paylaşım yapan Demet Akalın ise "Her şey bedava! Gidecekler" dedi.

28.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:07
Demet Akalın'dan mültecilerin sınıra gitmesine ilk yorum: İnşallah doğrudur

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki askerlerimize yönelik yapılan hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz de yaralandı. Saldırı sonrası karar veren , AB'ye gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı. Bu duruma ilk yorum ise şarkıcı 'dan geldi.

"HER ŞEY BEDAVA, GİDECEKLER"

Sınır kapılarının açıldığı öğrenen binlerce mülteci, taksi ve otobüslerle Yunanistan ile Bulgaristan'a gidebilmek için harekete geçti. Bu haberler sosyal medyaya düşünce bir takipçisine cevap Demet Akalın, "İnşallah doğrudur" dedi. Akalın aynı kullanıcının "Gidecekler açılırsa" demesinin üzerine ise "Her şey bedava! Gidecekler" yanıtını verdi.

MÜLTECİLER, SINIRA AKIN EDİYOR

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin hemen ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki mülteciler gece saatlerinden itibaren sınır kapılarına ve kaçak geçiş noktalarına akın etti. İstanbul'da yaşayan mülteciler sabahın erken saatlerinden itibaren taksi ve minibüslerle sınır bölgelerine hareket etmeye başladı.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye, saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. AB, NATO ve ABD yaptığı açıklamada Esed rejiminin saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu. Esed rejimine verdiği destek ile bilinen Rusya ise "Hava saldırısında Rus uçakları yer almadı" açıklamasını yaptı.


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: Demet Akalın'dan mültecilerin sınıra gitmesine ilk yorum: İnşallah doğrudur
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HABER YORUMLARI (13)

  • ADINIZI YAZIN:
    Sanatçımız bile ne kadar cahil oldugunu gözler önüne seren bir diyalog olmuş . He herşey bedava o yüzden kaçıyorlar medyanın şişrmesinin her zerresine inananlar sosyal medya köleliğinden gerçekleri göremez olmuşlar. Herşey bedava ve etrafımızdaki çogu suriyeli dileniyor yada açlık çekiyor. Her şeyi işinize geldiği gibi yorumluyorsunuz . . Görmek istediklerinizi görüp görmek istemediğinize gözlerinizi kapatıyorsunuz .
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  • EFSANE:
    her şeyleri bedavaydı yediler içtiler ve bu son şehit olayındada arkalarına bakmadan güle oynaya çekip gittiler işte nankörlükte son nokta
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  • MAALESEF:
    İnsanlıktan ne kadar uzaklaştık. Kimse evini barkını zaruri bir durum olmazsa bırakmaz. Çoluk çocuk insanlar sefaletin dibini yaşıyor. Maddi durumu iyi olanlar yine iyi bir şekilde hayatlarını sürdürüyor. Olan fakir olanlara oluyor. Üç kuruşa çalıştırılıyorlar, fahiş fiatlarda kira ödüyorlar, tecavüz vs sayamıyorum artık. . .
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