Demet Akalın'dan "Hira kaçırılmış olabilir mi?" sorusuna cevap
Demet Akalın, sosyal medya hesabından kendisine gelen "Hira'yı kaçırmış olabilirler mi?" sorusu ile karşı karşıya kaldı. Akalın takipçisinin kızı Hira'ya benzettiği fotoğrafına "Büyük ama benziyor" cevabını verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın, bir takipçisinin fotoğraf paylaşarak "Hira'yı kaçırmış olabilirler mi?" mesajına cevap verdi.
TAKİPÇİLERİNİ CEVAPSIZ BIRAKMIYOR
Programındaki yoğunluğa rağmen sosyal medyada da oldukça aktif olan şarkıcı Demet Akalın, takipçilerinden gelen mesajların büyük çoğunluğuna karşılık vermeye özen gösteriyor.
HİRA'YA BENZETTİ
Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından metroda çektiği ve Demet Akalın'ın kızı Hira'ya benzettiği çocuğun fotoğrafını şarkıcıyı da etiketleyerek paylaştı.
"BENZİYOR"
Demet Akalın da bu gönderiye "Büyük bu ama benziyor" cevabını verdi.
YORUMLAR (7)
-
Sen bu çocuğun fotoğrafını internete yüklerken ondan/ailesinden izin aldın mı?Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Bu nasıl bir insan deyip kendi kaçmıştırCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
VALLAHİ-BİLLAHİ, BUNLARDAN '' KICIK, Almaya Başladım.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Türkçemizde,benzio diye bir kelime yok benziyor kelimesi var.Cevap Yaz 57 19 Yayından Kaldır
-
hahaha mal dürbünlü kendi yorumuna kendi cevap veriyor kereste17 2 Yayından Kaldır
Son Dakika Magazin Haberleri