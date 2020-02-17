Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
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Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, katıldığı programda babasından gördüğü şiddeti anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı. Burcu Esmersoy ve Demet Akalın bir süredir konuşmuyordu.

17.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:55
Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı

Ünlü sunucu , Uzm. Psk. Gökhan 'ın YouTube'ta yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Babasının kendisine hortumla uyguladığı şiddeti anlatan Burcu Esmersoy gözyaşlarına hakim olamadı. Esmersoy'un videosunu izleyen , bir süredir küs olduğu ünlü sunucuya zeytin dalı uzattı.

"HORTUMLA BANA HİÇ ACIMADAN VURDU"

Burcu Esmersoy, katıldığı programda "Babanla ilgili bir ana git denildiğinde hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuktum. Çok gereksiz ve sebepsiz buluyorum bunu" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖZEL BİR KADINSIN"

Demet Akalın bir süredir küs olduğu Burcu Esmersoy'a barış çubuğu uzattı ve sosyal medya hesabından ünlü sunucuya destek veren bir paylaşıma imza attı. Akalın Instagram hesabından 'Sen çok özel bir kadınsın, üzdün bizi! Çok mutlu ol sen. Çok iyi bir anne olacaksın. Hem anne-baba bile olabilirsin. Hep güçlü kal' mesajını paylaşıp, Esmersoy'un yanında olduğu mesajını verdi.

İKİ ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında temizliğe gitmiş şarkıcı Demet Akalın'ı takip etmeyi bırakmıştı. Demet Akalın, Esmersoy'un bu hamlesine 'Takipten çıkmışsın ben de çıkayım bacım haberciler arıyor' sözleriyle sitem etmişti.

Ünlü sunucu da Akalın'a 'Bir şey deniyoruz hesap düzeninde, manasız işler peşindeler yani saçma sapan' cevabını vermişti.


Haber Videosu

: Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
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