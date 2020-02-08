Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
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Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Instagram'ı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Demet Akalın, sosyal medyada eşiyle birlikte aşk dolu bir paylaşım yaptı.

08.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:35
Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü şarkıcı , uzun bir aradan sonra 'la olan romantik bir anını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt'la olan fotoğrafını ''Aşk yaşıyorsa hala, ahh ne ala'' notuyla takipçileriyle paylaştı.

Demet Akalın'ın aşk dolu paylaşımı kısa sürece yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

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