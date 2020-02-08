Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

08.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:35

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, uzun bir aradan sonra Okan Kurt'la olan romantik bir anını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt'la olan fotoğrafını ''Aşk yaşıyorsa hala, ahh ne ala'' notuyla takipçileriyle paylaştı.

Demet Akalın'ın aşk dolu paylaşımı kısa sürece yüzlerce beğeni ve yorum aldı.