Delta varyantı belirtileri nelerdir? Covid-19 delta variant belirtileri Delta virüsü nedir? Delta virüsü belirtileri kaç gün sürer?
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Delta varyantı belirtileri nelerdir? Covid-19 delta variant belirtileri Delta virüsü nedir? Delta virüsü belirtileri kaç gün sürer?

Delta varyantı belirtileri nelerdir? Covid-19 delta variant belirtileri Delta virüsü nedir? Delta virüsü belirtileri kaç gün sürer?
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İlk kez geçtiğimiz sene Ekim ayında Hindistan'da tespit edilen Delta (B.1.617.2), Dünya Sağlık Örgütü'nün "Endişe Verici Varyant" (VOC) kategorisine aldığı Covid-19 mutasyonlarının sonuncusu oldu. Yeni virüs ve günlük vaka sayılarında yaşanan artış endişelendirdi. Delta virüsü belirtileri nelerdir? Delta virüsü nedir? Delta belirtileri!

Delta varyantı! İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı. Delta virüsü belirtileri nelerdir? Delta virüsü nedir?

DELTA VİRÜSÜ NEDİR?

Mutasyon virüsün genel yapısındaki değişikliklerdir. Varyant ise mutasyonla gelişen yeni virüse denir. Delta varyantı da corona virüsüne mutasyon geçirmiş türleri arasında yer alıyor.

DELTA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Pandemi devam ederken virüsü engellemeye çalışan ve bir yandan da yeni varyantlarla ilgili incelemeler yapan araştırmacılar son olarak Delta varyantını mercek altına aldılar.

Zoe Covid Semptom çalışmasını yürüten Prof Tim Spector, Delta varyantına yakalanmanın genç insanlar için daha çok kötü bir soğuk algınlığı gibi hissedilebileceğini söylüyor. Prof. Spector, Delta varyantına yakalanan gençlerin, kendilerini çok hasta hissetmeseler de virüsü bulaştırıp başkalarını riske atabileceklerine dikkat çekiyor.

Prof Tim Spector, aynı zamanda virüsün belirtilerindeki değişiklikleri de yeniden değerlendiklerini belirtiyor.

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