Delikanlı kostümün içinden çıktı genç kız neye uğradığını şaşırdı
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Delikanlı kostümün içinden çıktı genç kız neye uğradığını şaşırdı

05.02.2021 12:30 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:03

Delikanlı kostümün içinden çıktı genç kız neye uğradığını şaşırdı Hem çocukları eğlendirdi hem evlenme teklifi etti Kız arkadaşına yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle hem çocukları eğlendiren hem hayatının 'Evet' cevabını alan genç gazeteci, kız arkadaşına hayatı boyunca unutamayacağı bir an yaşattı.

Kız arkadaşına yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle hem çocukları eğlendiren hem hayatının 'Evet' cevabını alan genç gazeteci, kız arkadaşına hayatı boyunca unutamayacağı bir an yaşattı.

Mickymouse kostümü içerisinde çocukları eğlendiren Cemal Turan Kaya, gösteriyi izlemek için gelen kız arkadaşı İrem Camcı'yı elinden tutup dans etmeye çağırdı. Genç kızın önünde diz çöken ve kaykaycı kızın getirdiği çiçek ile yüzüğü alan Kaya, başlığını çıkararak evlilik teklifi yaparken genç kızın gözlerinin dolduğu gözlendi.

Gazeteci Cemal Turan Kaya, kız arkadaşı İrem Camcı'ya sürpriz bir şekilde evlilik teklifinde bulundu. Kız arkadaşından habersiz Burdur'dan Manavgat'a gelen Kaya, ortak bir arkadaşını da işin içine katarak sürpriz bir organizasyon hazırladı.

GENÇ KIZI, ORTAK ARKADAŞLARI GETİRDİ

Atatürk Kültür Merkezi yanında bulunan meydanda Micky Mouse kostümü giyen Cemal Turan Kaya, yanında bulunan palyaço ile beraber müzik eşliğinde dans edip, çocuklara balon dağıtarak hem çocukları eğlendirdi hem de evlilik teklifi yaptı. Kız arkadaşıyla Yayla Mahallesi'nden şehir merkezine gelen ve minibüsten inen İrem Camcı, kız arkadaşının 'gösteriyi izleyelim' teklifiyle geldiği AKM bahçesinde hayatının sürpriziyle karşılaşacağından bihaberdi.

BİR ANDA ÇİÇEK VE YÜZÜK ÇIKARDI

Kız arkadaşı İrem Camcı'nın gelmesinin ardından gösteriye devam eden ve çevredekilere sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunan Cemal Turan Kaya, bir anda İrem Camcı'nın elinden tutup gösteriye katılmasını istedi. Derici, neye uğradığını anlamadan, bu kez elinde çiçek ve yüzük bulunan kaykaylı bir genç kız gelip çiçeği ve yüzüğü Cemal Turan Kaya'ya verdi. Derici'nin önünde diz çöken Kaya, başlığını çıkardıktan sonra evlilik teklifinde bulundu. Şaşkına dönen İrem Derici bir süre donup kalırken, kısa bir sessizliğin ardından evet diye bağırdı. Çevrede toplananlar genç çifte alkışlarla eşlik etti.

"YÜZÜNÜ GÖRMESEYDİM KAFASINA ÇİÇEĞİ YİYECEKTI"

Sürpriz evlilik teklifi sonrası duygularını aktaran İrem Camcı, "Böyle bir şey beklemiyordum. Şoke oldum. Kostümden kafasını çıkarmasaydı çiçeği kafasına yiyecekti" diye konuştu.

"HEM ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİK HEM EVLİLİK TEKLİFİ YAPTIM"

Evlilik teklifini gerçekleştiren ve seven insanın sevdiğine sevdiğini söylemesi, herkesin mutlu olması gerektiğini belirten Cemal Turan Kaya ise "İrem'in hiç bir şeyden haberi yoktu. Benim Manavgat'ta olduğumu bile bilmiyordu. Onu mutlu edip böyle bir şey gerçekleştirmek istedim. Hem çocukları eğlendirdik hem de evlilik teklifi yaptım. Herkes mutlu olsun" dedi.
Delikanlı kostümün içinden çıktı genç kız neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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