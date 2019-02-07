Dekoltesiyle Gündem Olan Milletvekili İsyan Etti: Büyük Göğüslüyüm, Artık Alışın

Ülkesinde Paulinha ismiyle tanınan ve iki dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra eyalet meclisine seçilen Ana Paula da Silva giyim tarzıyla gündem oldu. Renkli ve dekolteli kıyafetler giymeyi tercih eden Paulinha, ülkesinde tepki çekti.

ÜLKE MİLLETVEKİLİNİN GİYİM TARZINI KONUŞUYOR

Ana Paula da Silva'nın eyalet meclisinde giydiği kırmızı renkli elbisenin dekoltesinden taşanlar, Brezilya siyasetinin yeni gündemi oldu. Canının istediği gibi giyinmeye devam edeceği resti çeken kadın milletvekili, tecavüz tehdidine varan saldırgan yorumlarda bulunanları dava edeceğini açıkladı.

Bir kentte iki dönem belediye başkanlığını yaptıktan sonra ekimde Santa Catarina eyaleti meclisine seçilen Paulinha, Ocakta milletvekili yemini ettiğinden beri parlak renkli, göğüs dekolteli giysileriyle meclise geliyor.

Dekolteden taşanların görüntüleri sosyal medyada yayılır yayılmaz sıkı takip konusu haline gelen Paulinha, hem övgülerin hem de yergilerin hedefi oldu. Eyalet meclisinin böyle giyinmek için 'doğru yer olmadığı' eleştirisinde bulunanlara, "mecliste mesai bitince gece kulübüne dağıtmaya gittiğinden öyle giyiniyor" esprisiyle yanıt verenler oldu.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ: BÜYÜK GÖĞÜSLERİM VAR

Pazartesi günü eleştirilere yanıt veren vekil, tüm saldırgan ve hakaret içerikli yorumların kopyalarının avukatları tarafından alındığını, en kötü niyetli yorumları yapanları dava edeceğini açıkladı.

Dava edecekleri arasında eyalet polis teşkilatından bir memurun da olduğunu belirten Paulinha, NSC TV'ye "En fazla kırmızının insanların gözünü alacağını ve bunun konuşulacağını sanmıştım. Ama hepsi dekolteye odaklandı. Gelgelelim nasıl giyindiğim sadece beni ilgilendiren bir meseledir" diyerek ekledi:

"Kadınların göğüsleri vardır ve benim de büyük göğüslerim var ve de hep böyleydim. Milletvekili seçilince başka bir kadın haline gelmedim. Mesaj verilmiştir. Kadınlar siyasetin içinde ve toplum da buna alışmak zorunda" diye rest çeken Paulinha, "Meclisin tartışması gereken çok daha önemli konular var."