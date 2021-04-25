Dekolteli bir kıyafet giydiği zaman herkes göğüslerine bakıyor! Nedeni tahmin edilenden çok başka

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Becca Butcher'ın doğuştan gelen Poland sendromu nedeniyle bir göğsü büyüdü, ancak diğeri hiç büyümedi. İşte Becca'nın sıra dışı hikayesi.

Becca Butcher isimli genç kadın, nadir görülen gelişme bozukluğundan muzdarip. Genç kadın, Poland sendromundan dolayı bir göğsü büyük diğeri küçük. Becca, sürekli arkadaşlarının kendisine hiçbir zaman hayatının aşkını bulamayacağını hiç bir erkeğin kendisini sevmeyeceğini söylediklerini ifade etti. Ancak iddia edildiği gibi olmadı.

AMELİYAT TEKLİFİNİ REDDEDİYOR

Becca, 20,000 de bir görülen bu durum için diğer kadınlara da kendilerini sevmeleri çağrısında bulundu. Kendisi de doktorların ameliyat teklifini reddediyor.