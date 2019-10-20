Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı kıskançlık yüzünden bitti

20.10.2019 16:27

Aşkları 7 ay süren Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılığının perde arkasında kıskançlığını olduğu ileri sürüldü.

10 GÜN ÖNCE AYRILDILAR

Birliktelikleriyle çok şaşırtan çift Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın aşkı, yine sürpriz bir şekilde sona erdi. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ın film galasına katılmaması ile ortaya çıkan ayrılık söylentileri doğru çıktı. Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre Defne Samyeli ve Cem Yılmaz 10 gün önce ayrılmış.

EN GÖZDE ÇİFT OLARAK GÖSTERİLİYORLARDI

Magazin dünyasının son dönemde en gözde çiftlerinden olan, her yere el ele giden ve aşklarıyla imrendiren Defne-Cem aşkının bittiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Tarafların hala sessizliğini koruduğu ayrılıkla ilgili ise bir takım iddialar ortaya atıldı.

SEBEBİ KISKANÇLIK MI?

Sebebinin ne olduğu olduğu merak edilen sürpriz ayrılığın perde arkası belli oldu. Konuşulanlara göre, yakın çevreleri Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın aşkını bitiren sebebin kıskançlık olduğunu söyledi. Bu sürpriz kararın ardından Samyeli'nin ilk işi, ünlü komedyenle birlikte kaldığı Levent'teki villadan ayrılmak olmuş. Hayli üzgün olan çift, bir süredir konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ediyormuş.