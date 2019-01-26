Defne Samyeli, Sevgilisi Cem Yılmaz ile Uyurken Çekilen Fotoğrafını Paylaştı

Şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli ile komedyen Cem Yılmaz'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Defne Samyeli, Yılmaz'la çektirdiği aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"YAĞMURLU BİR GÜNDÜ"

Yakında Karakomik Filmler ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan usta komedyen Cem Yılmaz ile spiker Defne Samyeli'nin mutlu birlikteliği sürüyor. İkili sık sık sosyal medya hesaplarından ilişkilerine dair fotoğraf paylaşmayı sürdürüyor. Son fotoğraf ise Defne Samyeli'den geldi. Güzel spiker, usta komedyenle birlikte uyuduğu bir fotoğrafı "Yağmurlu bir gündü" notuyla takipçileriyle paylaştı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Çiftin uyudukları fotoğrafa takipçilerinden güzel yorumlar ve beğeni yağdı.