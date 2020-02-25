Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
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Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Defne Samyeli, Erzurum'un gözde kayak merkezi Palandöken'de karlar üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti.

25.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:57
Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

'la yaşadığı fırtınalı ayrılık sürecinin ardından albüm çalışmalarını hız veren , ilginç bir çekim için objektif karşısına geçti. Alem Dergisi'nin önümüzdeki ay yayınlanacak sayısının kapağında yer alacak olan Defne Samyeli, 'de karlar üzerinde mayo ile poz verdi.

TAKİPÇİLERİ HAYRAN KALDI

Defne Samyeli, çekimlerden çok kısa bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Defne Samyeli'nin fit görüntüsü takipçileri tarafından kısa sürede çok fazla beğeni aldı.

SADECE İŞİYLE ANILMAK İSTİYOR

Uzun süredir yalnızca Cem Yılmaz'la olan ilişkisi ile gündemde olan Defne Samyeli, daha önce verdiği bir röportajda o dönemleri geride bırakıp sadece işine odaklanmak istediğini söylemişti.


Haber Videosu

: Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
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