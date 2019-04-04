Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu, Cem Yılmaz'ın Gösterine Gitti
Deren Talu, annesi Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın gösterisine gitti. Gösteriyi ön sıralardan izleyen Deren, Yılmaz'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak tebrik etti.
Birliktelikleriyle magazin gündemine damgasını vuran Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkı doludizgin devam ediyor.
Uzun bir aradan sonra gösterilerine geri dönen başarılı komedyen Cem Yılmaz, son gösterisinde sevgilisinin kızını ağırladı.
CEM YILMAZ'I TEBRİK ETTİ
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, geçen gün komedyenin gösterisini izlemeye gitti. Deren Talu gösteri sırasında kendisine poz veren Cem Yılmaz'ın fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden alkış emojisi koyarak paylaştı.
ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ
Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıkları Nisan 2018'de sürpriz bir şekilde aşka dönüşmüştü. Bir röportajında ilişkisinden bahseden Cem Yılmaz, şunları söyledi: "Tanışıklığımız 90'lı yıllara dayanıyor. Defne'yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz."
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Cem sayesinde karniniz ekmek gordu sirtiniz giysi ve kim bilir belki daha fala biraz daha sevinCevap Yaz Yayından Kaldır
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CİCİ BABASICevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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soytarı soytarıCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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aman deyim kizim cok tebrik etme öyle….Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır