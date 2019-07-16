Defne Samyeli, kendini övmeyi abartınca takipçileri tepki gösterdi!
Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta kendisini övmelere doyamadı.
Eski sunucu yeni şarkıcıDefne Samyeli, sosyal medya hesabından program kullanarak kendisini yaşlandırdığı fotoğrafta övgüler yağdırdı.
"HALA İŞ YAĞIYOR ÇOK ŞÜKÜR"
Instagram hesabından paylaşım yapan Defne Samyeli yaşlandırılmış halinin fotoğrafına, "Yine bir sahne sonrası. Yaş kemale ereli çok olsa da hala iş yağıyor çok şükür:)) Allah vergisi sesim.. Ve tabii eskimeyen güzelliğim... Hadi bunca yıl sonra güzellik sırrımı sizlerle paylaşıyorum: Çubuk tarçın!!" ifadelerini kullandı. Samyeli'nin bu ifadelerine bazı takipçileri tepki gösterdi. Samyeli'nin bir takipçisi paylaşıma, "Bu kadar kendini övmene gerek var mı?" yorumunu yaptı.
YORUMLAR (14)
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daha bi çirkin oldu sankiCevap Yaz Yayından Kaldır
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BEN SIRRINI ACIKLIM - BOTOX VE GERME AMELIYATLARI PAHALI BAKIMLAR - DÜNYACA ÜNLÜLERIN ESKI VE YENI HALLERINI DE GÖRÜYORUZ- PARAN VARSA YAPTIRIRSIN YASLANMAZSIN :-DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nazar değer kız. maşallah güzelsin de.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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herkes kendini övebilir bunda anormal durum yok takipçileri sorunlu benceCevap Yaz Yayından Kaldır
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Başka bir çubuk olmasın , tarçın değildir o :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mal bu karıCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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yaw he heCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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KADIN ESPRİ YAPMIŞ. . . NE VAR Kİ BUNDA TEPKİ VERECEK. . .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Yasli hali ile ilgili yazmis belliki espri yapmis acikca belli...normal fotografi icin yazmamis...bunun ovunmekle ne ilgisi var...olumsuz anlam cikarmaya ne kadar meraklisiniz...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Her tarafında estetik yok yani, sadece çubuk tarçınla güzel kalıyorsun değil mi :) Böylelerini dikkate alanda da akıl yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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