Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
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Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Defne Samyeli, kısa süre önce ayrıldığı Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberlerine dair açıklama yaptı. Samyeli, "Beni mazur görün. Meğer siz doğruları yazmışsınız" ifadelerini kullandı.

11.02.2020 23:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:43
Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

'ın kendisinden ayrılır ayrılmaz ile aşk yaşadığı haberlerini değerlendiren , gazetecilerin sorularına imalı yanıtlar verdi. Samyeli, aldatma sorularına da üstü kapalı şekilde cevapladı.

"BENİ MAZUR GÖRÜN"

"Size basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün."

ALDATILDI MI?

Samyeli, 'Aldatıldığınızı mı düşünüyorsunuz' sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Benim açıklamam yok. Benim sadece söylediklerim var. Sadece size ilişkin yaptığım bir açıklamam var. Ben onunla ilgili bir netlik kazandırmak istedim.Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz."


Haber Videosu

: Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
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HABER YORUMLARI (1)

  • KOMİK:
    panik yapmaya hic gerek yok sonuc da yaz aski ya 3 ay yada 6 ay kisaca zina yapmanin en kolay yolu ask sevgi kacamak yani kisaca olay bu
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
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