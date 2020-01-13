Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'a sert yanıt

13.01.2020 19:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:56

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, birkaç gün önce çıkardığı ve hayatını anlattığı 'Beni Ağlatma' adlı kitapta 25 yıl önce Defne Samyeli ile 'gizli aşk' yaşadığını iddia etmişti. İddialar karşısında sessizliğini bozan Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a sert bir şekilde yanıt verdi.

"UMARIM DAVA AÇMAK ZORUNDA KALMAM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Defne Samyeli, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiayla uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da, 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" ifadelerini kullandı.