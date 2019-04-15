Defne Samyeli'den Cem Yılmaz İtirafı: Mutlu ve Huzurluyum
Aşklarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan çifti olan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ilişkileri dolu dizgin devam ediyor. Şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli aşkı Cem Yılmaz hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.
Uzun yıllardır sunuculuk yapan ardından şarkıcılık kariyeri ile dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli güzelliğinin sırrını verdi ve aşkı Cem Yılmaz ile ilgili de bomba açıklamalar yaptı.
GÜZELLİĞİNİN SIRRINI VERDİ
47 yaşındaki sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Samyeli dikkat çeken güzelliğinin sırrını verirken ünlü komedyen Cem Yılmaz'la olan ilişki hakkında da açıklamalarda bulundu. Yüzünde botoks ve dolgu olduğu konuşulan Defne Samyeli güzellik reçetesi ile bilgiler verirken Cem Yılmaz ile devam eden ilişkisi hakkında bomba açıklamalar yaptı.
İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞTU
Yunus Dalgıç'ın YouTube programın konuk olan 47 yaşındaki sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, dikkat çeken güzelliğinin sırrını verirken ünlü komedyen Cem Yılmaz'la olan ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulundu.
"MUTLU VE HUZURLUYUM"
Bir senedir aşk yaşadığı Cem Yılmaz ile ilgili de şunları söyledi: ''Cem ile çok mutluyum çok huzurluyum. Çok eğlendiğim çok mutlu olduğum çok güvende hissettiğim bir beraberliğim var. Gerçekten bunun için şükran doluyum"
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Bence birbirlerine çok yakışıyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA OLSUN HER KADIN YANINDA KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDECEĞİ GÜÇLÜ ERKEĞE İHTİYAÇ DUYAR. GÜZEL İNSAN CEM YILMAZ BİR KADINA BÖYLE GÜZEL DUYGULAR HİSSETTİRDİĞİN İÇİN BİR KADIN OLARAK SANA TEŞEKKÜR EDERİM. MUTLULUĞUNUZ DAİM OLSUN. SEVGİLER. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Nasıl olmasın hedefine ulaştıCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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ESKİ ÇANLAR BARDAK OLDU DEFNE DEVAMINI ANLADIN SEN ONUNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Medeniyyet dedin açmaksa bedeni desene hayvanlar sizden daha medeniCevap Yaz Yayından Kaldır