Define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı, AFAD kurtardı - Haberler
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Define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı, AFAD kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel
Define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı, AFAD kurtardı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kaçak define ararken kazdığı kuyuda mahsur kalan K.Ş., AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kaçak define ararken kazdığı kuyuda mahsur kalan K.Ş., Afad ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm köyü yakınlarında meydana geldi. K.Ş.ve arkadaşı A.Y., iddiaya göre define bulmak için bölgede bulunan bir mağaranın girişini kazmaya başladı. Yaklaşık 20 metre kazı yapan iki arkadaştan K.Ş. kuyudan çıkamadı. Bir süre sonra arkadaşı K.Ş.'den ses alamayan A.Y. durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri K.Ş.'yi halat yardımıyla bulunduğu kuyudan çıkardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Reşadiye Devlet Hastanesi'nde sağlık konrtolünden geçirilen K.Ş. ve A.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı, AFAD kurtardı

Define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı, AFAD kurtardı

Define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı, AFAD kurtardı

Define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı, AFAD kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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