Define için kazdığı çukura düşen şahıs öldü
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Define için kazdığı çukura düşen şahıs öldü

Define için kazdığı çukura düşen şahıs öldü Gaziantep'te define aradığı ileri sürülen ve kazdığı çukura düşen bir kişi hayatını kaybetti.

09.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:52

Define için kazdığı çukura düşen şahıs öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te define aradığı ileri sürülen ve kazdığı çukura düşen bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 2 arkadaşı ile birlikte define arayan Halil Durgun, çukur kazdığı esnada dengesini kaybederek düştü. Çukura düşen Durgun, arkadaşları tarafından araca bindirilerek Yavuzeli Devlet hastanesi'ne kaldırıldı. 50 yaşındaki Halil Durgun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri diğer 2 kişiyi gözaltına alınırken şahsın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Define için kazdığı çukura düşen şahıs öldü

Kaynak: İHA

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