Dede mirası antika merakını torunlar sürdürüyor
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Dede mirası antika merakını torunlar sürdürüyor

Dede mirası antika merakını torunlar sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Ersen Berk Çelik - Haberler | Kültür Sanat

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Songül Tanık Ekici ve ağabeyi Hacıbey Tanık, tarihi ve kültürü gelecek nesillere aktarmak için topladıkları antika eşyaları, meraklıları için sergiliyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Songül Tanık Ekici ve ağabeyi Hacıbey Tanık, tarihi ve kültürü gelecek nesillere aktarmak için topladıkları antika eşyaları, meraklıları için sergiliyor.

İlçede kırtasiye dükkanı işleten evli ve iki çocuk annesi 31 yaşındaki Songül Tanık Ekici, dedesi ve babasının hurdacılık yaptığı dönemlerde köy ve mahallelerden topladığı antika eşyaların sayısını, ağabeyi Hacıbey Tanık ile çoğaltmaya karar verdi.

Tanık kardeşler, 20 yıldır biriktirdikleri antikaları ve aile büyüklerinden kalma eşyaları sergilemek için Gülüç beldesinde 150 metrekarelik dükkan satın aldı.

Hem yöre halkının hem de şehir dışından gelenlerin bu eşyaları görmelerini isteyen kardeşlerin oluşturdukları sergi alanında 200 yıllık sandığın yanı sıra Osmanlı döneminden kalma kapı tokmakları ve zilleri, eski kilise çanları, ibrikler, semaverler, radyolar, daktilolar, gramofonlar, eski tip telefonlar, şamdanlar, kılıçlar ve miğferler bulunuyor.

"İnsanlar dükkanımızı severek ve ilgiyle geziyor"

Songül Tanık Ekici, AA muhabirine, ülkenin dört bir yanından antika eşya topladıklarını söyledi.

"Önce evimizde toparlamaya başladık, baktık ki evimizdeki köşelere sığamıyoruz güzel bir dükkan edinip burada antikalarımızı sergilemeye karar verdik." diyen Ekici, bugüne kadar yaklaşık 200 parça antika eşya edindiklerini belirtti.

Ağabeyiyle bu işi sürdürmekten keyif aldıklarını dile getiren Ekici, "Kendisi eşyaları Türkiye'nin birçok yerinde araştırdı, buldu. Artık ürünleri fazlalaştırmaya başlayınca bu bölgede ve bu şehirde böyle bir dükkan olmadığını fark ettiğimiz için böyle bir yer açmayı planladık. İnsanlar dükkanımızı severek ve ilgiyle dolaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersen Berk Çelik

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