Dayı: Bir Adamın Hikayesi Filmi
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Dayı: Bir Adamın Hikayesi Filmi

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

12.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:58
Dayı: Bir Adamın Hikayesi Filmi

Murad Zaloğlu'nun yönettiği ve hikayesi 'a ait olan filmin senaryosunu Serkan Öztürk kaleme alıyor.

Yönetmen: Murad Zaloğlu

Senaryo: Ufuk Bayraktar, Serkan Öztürk

Oyuncular: Ufuk Bayraktar

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Dayı: Bir Adamın Hikayesi

Yapımcı Firma: Ubay Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkiçe

Dağıtıcı Firma: Ubay Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com
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