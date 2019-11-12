Dayı: Bir Adamın Hikayesi Filmi
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Murad Zaloğlu'nun yönettiği ve hikayesi Ufuk Bayraktar'a ait olan filmin senaryosunu Serkan Öztürk kaleme alıyor.
Yönetmen: Murad Zaloğlu
Senaryo: Ufuk Bayraktar, Serkan Öztürk
Oyuncular: Ufuk Bayraktar
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Dayı: Bir Adamın Hikayesi
Yapımcı Firma: Ubay Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkiçe
Dağıtıcı Firma: Ubay Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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