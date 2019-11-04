Dayak görüntüleri aldı başını yürüyor, ancak İmamoğlu hala sessiz

04.11.2019 15:11

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın korumalarının trafikte tartıştıkları sürücüye silah çekip tekme tokat dövdükleri görüntülerin yankıları sürüyor.

İMAMOĞLU TEK KELİME ETMEDİ

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olay sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu ise suskunluğunu koruyor. CNN Türk ekranlarına konuk olan ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu'nun dayak skandalıyla ilgili tek kelime etmemesi dikkat çekti.

İFADE VERDİLER

S.A. ile diğer iki güvenlik güvenlik görevlisi, Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliğinde ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı. Taraflar emniyetteki ifadesinde, birbirlerinden şikayetçi oldu.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar'da meydana geldi. İddiaya göre eşi ve çocuğu ile evinde gitmek üzere aracıyla seyreden Serkan A., trafikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ile tartıştı. Tartışma sırasında Serkan A.'nın kullandığı araç, korumaların aracının dikiz aynasına çarptı. Duruma sinirlenen 2 yakın koruma, aracı takip ederek Serkan A.'nın önünü kesti. Silah çekerek eşi ve çocuğunun gözü önünde Serkan A.'yı araçtan indiren korumalar, darp etmeye başladı.