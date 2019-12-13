Davutoğlu'nun parti programı neler vaat ediyor? Programda en çok kullanılan kelimeler neler?
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Davutoğlu'nun parti programı neler vaat ediyor? Programda en çok kullanılan kelimeler neler?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ‘Gelecek Partisi’ isimli partisinin programını Ankara’da düzenlenen törenle açıkladı. Peki, 143 sayfadan oluşan parti programında neler var? Programda en çok kullanılan kelimeler neler? Davutoğlu yeni partiyle neler vaat ediyor?

13.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:47
Davutoğlu'nun parti programı neler vaat ediyor? Programda en çok kullanılan kelimeler neler?

Eski Başbakan '' isimli partisinin programını 'da düzenlenen törenle açıkladı. Peki, 143 sayfadan oluşan parti programında neler var? Programda en çok kullanılan kelimeler neler? Davutoğlu yeni partiyle neler vaat ediyor?


Programda kullanılan kelimelerin yoğunluğu partinin vaatlerine ilişkin bir ipucu. Gelecek Partisi'nin programında en çok kullanılan kelimeler ülke (232), kamu (207), hak (197), politika (184), ve (183) oldu. Bunu sırasıyla şu sözcükler izledi: toplum (178), temel (169), siyasi (149), devlet (145), parti (143), yeni (137), Türkiye (135), demokrasi (125), hukuk (124), dış (115), eğitim (113), sosyal (110), hayat (100), üretim (98) ve etkin (92) Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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