Davutoğlu'nun kurucular kurulunda AK Parti, CHP, HDP ve MHP'den sürpriz isimler

05.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:54

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren ve Bolu'da iki günlük kamp yapan Ahmet Davutoğlu ekibi, parti programı ve tüzüğünü büyük oranda şekillendirdi. Partinin ismi ve logosuna yapılacak bir iki toplantıdan sonra karar verileceği belirtilirken, kurucular kurulunun da 130 kişiden oluşması bekleniyor. Kurucular kurulunda eski AKP, CHP, HDP ve MHP'li isimlerin yer aldığı kaydediliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre Ahmet Davutoğlu ekibi, yeni partinin kurulması için gün sayıyor. 15 gün içinde kurulması beklenen parti için İçişleri Bakanlığı'na sunulacak "kuruluş dosyası" hazırlıklarına başlandı.

SÜRPRİZ İSİM CHP'Lİ İHSAN ÖZKES

Kurucular kurulunda 130 ismin yer alması beklenirken, Davutoğlu ekibi bu isimler arasında yalnızca eski AKP'lilerin değil CHP, HDP ve MHP'de siyaset yapmış isimlerin yer alacağını belirtiyor.

Parti hazırlıklarında yer alan bir siyasetçi, Etyen Mahçupyan, eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Mehmet Ali Aslan, CHP'li İhsan Özkes, eski vali İzzettin Küçük ve 15 Temmuz'da şehit olan AKP'li Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un kurucular listesinde yer alacağını belirtti. Olçok dün bu kararı duyurdu.

ESKİ BÜYÜKELÇİ DE PARTİDE YER ALIYOR

Kurucular Kurulu'nda 25 kadın, 25 genç, Alevi örgütlerinden 5 ismin olacağı, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım'ın yeni partide yer almak için emekliliğini istediği kaydedildi.

Davutoğlu, hafta sonu Bolu'da kurucular kurulunda yer alması beklenen isimlerle program ve tüzük taslağı, partinin ismi ve amblemiyle ilgili 2 günlük bir toplantı yaptı. Toplantıda program ve tüzüğe büyük oranda şekil verilirken, partinin ismi ve amblemiyle ilgili bir iki toplantı daha yapıldıktan sonra karar verileceği belirtildi. Partinin yönetim kurullarının adlarının diğer partilerde olduğu gibi MYK, MKYK, Parti Meclisi ve Başkanlık Divanı olmayacağı, farklı bir yapılanmaya gidileceği kaydedildi.