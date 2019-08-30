Davutoğlu'nun ekibinden Cumhurbaşkanı'na "Bagaj" yanıtı: Bagajımız yok, bir tehdit kelimemiz yok

30.08.2019 21:24

Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var" sözünü, "Tehdit lafı siyasetçilere yakışmaz. Tehdit etmek bunlar doğru şeyler değil. Bagajımızda da bir şey yok. Bagajımız yok, bir tehdit kelimemiz yok" diye yanıtladı.

"4.5 SAAT KONUŞTU SAYIN DAVUTOĞLU, BİLDİKLERİNİ DİLE GETİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davutoğlu ve ekibine yönelik sözlerine cevap veren Özdağ, "4.5 saat konuştu Sayın Davutoğlu. Bildiklerini, inandıklarını, yaşadıklarını, gelecek tasavvurunu dile getirdi. Burada bir polemik yaratmaya gerek yok. Sayın Davutoğlu düşüncelerini söyledi. Bunu kamuoyu takdir edecek" dedi.

"İFTİRA ATMADAN, ŞAHSİYET CELLATLIĞI YAPMAMAKTA FAYDA VAR"

İnandıkları yolda yürüdüklerini ifade eden Özdağ, şunları söyledi:

"Siyaset yaparken ileride birbirimizin yüzüne bakamayacağımız lafları söylemeyiz. Siyasete bir seviye kazandırmak istiyoruz. Siyasete bir üslup getirmek istiyoruz. Takdiri milletimiz yapacak. Herkes de bir şeyler söyleyebilir. Her parti yetkilileri birbirlerini eleştirebilirler, tenkit edebilirler. Bunları yaparken de bilgi dahilinde, belgeli yapmaları gerekir. İftira atmadan, şahsiyet cellatlığı yapmadan, haysiyet cellatlığı yapmadan yapmakta fayda var. Dilimize çok dikkat edeceğiz.

"BAGAJIMIZDA DA BİR ŞEY YOK"

Tehdit lafları siyasetçilere yakışmaz. Tehdit etmek bunlar doğru şeyler değil. Bagajımızda da bir şey yok, bagajımızda sadece şeffaflık var, bagajımızda sadece güzellikleri alkışlamak, eksikleri, yanlış yapılanları söylemek var bagajımızda. Bunlar da demokrasinin, insan haklarının, fikir hürriyetinin gereği, bunları yapıyoruz. Geçmişte beraber olduğumuz insanlarla ilgili mutlaka ki dikkatli konuşmak zorundayız.

"BİR TEHDİT KELİMESİ YOK"

AK Parti birlikte yürüdüğü her insanı orada teşekkür etmesi lazım birlikte yürüdüğü, biz de birlikte yürüdüğümüz insanlarla ilgili geçmişimize saygı duyuyoruz, mazimize saygı duyuyoruz ama o mazideki yanlışlıkları da millete anlatmak, eksikleri de millete anlatmayı bir görev addediyoruz. Bir tehdit kelimesi yok, öyle bir şey olamaz siyasette. Yani nasıl ki ümmet kelimesi olmayacaksa nasıl ki ihanet yoksa nasıl ki bedel ödemek yoksa tehdit de yok.Yapılanlara teşekkür ederiz, yapılamayanları söyleriz, yapılamayanlara da yapmak için talip oluruz.

"TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR ÜLKE, KİM KİMİ TEHDİT EDER"

Tehdit kelimesi ne demek. Türkiye demokratik bir ülke, kim kimi tehdit eder. Tehdit edenlere yargı gereğini yapar, hukuk gereğini yapar, böyle şey mi olur? Biz ileride yine yüz yüze bakacağız. Bayramlar da geleceğiz, törenler de bir araya geleceğiz. O nedenle mahçup olacağımız sözleri sarf etmeyiz. Devlet adamlığı naifliği içerisinde devlet adamlığı ciddiyeti içerisinde davranırız, konuşuruz.

BAGAJIMIZ YOK, BİR TEHDİT KELİMEMİZ YOK

Bagajımız yok, bir tehdit kelimemiz yok, bunlar yok, bir yanlış anlaşılma var herhalde öyle tahmin ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmalarına dikkat edecek, diğer siyasi parti liderleri de konuşmalarına dikkat edecek zaten problem de bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklanıyor.