Davutoğlu'ndan parti binası mühürlenmesine tepki

24.10.2019 14:33

Yeni parti hazırlıklarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Bahçelievler'de tuttuğu parti ofisi 'izinsiz tadilat' gerekçesi ile mühürlendi. Davutoğlu'nun kurmayları yeni bir arayış içinde.

İstanbul il başkanlığı olarak düşünülen yerin mühürlenmesine tepki gösteren Davutoğlu'nun kurmayları Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'e şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burayı mühürlemişler. Burada daha önce bir müessese vardı, o zaman burada sıkıntı yoktu da şimdi biz tutmaya kalkınca mı sıkıntı oldu, o zaman her şey gayet iyi miydi? Burayı imar barışına sokmuşlar.Biz mal sahibine zarar vermeme açısından vazgeçtik."

"MÜHÜRLEYEMEYECEKLERİ BAŞKA BİR YER TUTARIZ"

Edinilen bilgiye göre Davutoğlu'nun kurmayları mal sahibine, "Size bir sıkıntı vermek istemiyoruz, burası olmazsa başka yer tutarız, siz mağdur olmayın" dedi.

"CUMHURBAŞKANI 'KURSUNLAR PARTİYİ' DEDİ, KURACAĞIZ, ÇIKACAĞIZ ORTAYA…"

Davutoğlu'na yakın yetkili, "Biz tutacağız kelimesi duyulunca birileri rahatsız oldu. Prestijli bir yerdi, derli toplu bir yerdi, birileri bundan rahatsız oldu. Birileri mühürleyebilir, birileri zincirleyebilir, birileri pranga vurabilir artık bu hareketin önünde kimse duramaz. Birçok yerde binaları tuttuk. Burada İstanbul büyükşehir olduğu için bir operasyon yapalım dediler. Baskı hiçbir zaman başarılı olmamıştır. Cumhurbaşkanı 'kursunlar partiyi' dedi, kuracağız, çıkacağız ortaya, niye bizim önümüze böyle engeller koyuyorsunuz. Biz daha iyi yer tutarız, orayı mühürlerler, mühürleyemeyecekleri başka bir yer tutarız. Şişli'de bir yer tutarız veya Kadıköy'de bir yer tutarız, Fatih'te bir yer tutarız" dedi.

DAVUTOĞLU, GÜLDÜ VE "BÖYLE ŞEYLERLE UĞRAŞMAYACAĞIZ" DEDİ

Edinilen bilgiye göre Eski başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "mühürlenme" olayına güldü ve "Bunlar ufak tefek şeyler, biz böyle şeylerle uğraşmayacağız, biz ülke meseleleriyle uğraşacağız, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bunlar çok basit şeyler, çocuksu şeyler" yorumunu yaptı.

"İSTANBUL'DA CHP'Lİ BELEDİYELERİN OLDUĞU YERLERDEN TUTSUNLAR"

Davutoğlu'yla birlikte hareket eden AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Tarafsız Haber Ajansı'na İstanbul'daki "mühürlenme" olayına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben onların yerinde olsam CHP'li belediyelerin olduğu yerden tutarım. Ankara'da Çankaya'dan. Arkadaşlara tavsiye ediyorum, İstanbul'da CHP'li belediyelerin olduğu yerlerden tutsunlar.

"YOKSA ÇADIRI BİLE ÇOK GÖRÜRLER BİZE"

Ankara'da da Çankaya Belediyesi uygundur ama Güneydoğu Anadolu'da kayyumun olduğu yerlere dikkat etsinler, her tarafa kayyum atanmadan önce ellerini çabuk tutsunlar, yoksa çadırı bile çok görürler bize.

"BUNLAR 28 ŞUBAT'TA BİLE YAŞANMAMIŞ ŞEYLER"

İnsanlara psikolojik baskı yapıyorlar, 'gitmeyin, işinize son veririz, gitmeyin, şöyle olur, böyle olur, gidenleri tespit ediyoruz' gibi hiç yakışmayacak şeylerin söylendiği kulaklarımıza geliyor ama bize hiç kimse kalkıp da bir şey söylemedi şimdiye kadar. Bunlar 28 Şubat'ta bile yaşanmamış şeyler. 28 Şubat'ta bile bu tür şeyler olmamıştı. Şimdi kendilerinden olmayan herkes zarar görüyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Hukuk devleti askıya alınmamalıdır. Hukuk herkese bir gün lazım olur."

AK PARTİ'Lİ BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMADI

Bahçelievler'deki binayı mühürleme kararı alan belediye yönetimi konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.